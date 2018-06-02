المعلم: سوريا دولة ذات سيادة وتتعاون مع من تشاء في الحرب ضد الإرهاب

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن سوريا دولة ذات سيادة وتتعاون مع من تشاء في الحرب ضد الإرهاب.



وأوضح "المعلم"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، أن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان خضع للشد والجذب في الحملة الإنتخابية.



وأضاف: "نحن الأحرص على إعادة النازحين إلى بلدهم، وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب في العودة".



وأشار إلى أن القانون رقم 10 ضرورة بعد استعادة الغوطة لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها.