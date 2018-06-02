كالدارا عن أول مشاركة له مع إيطاليا: كانت لحظة مهمة ومثيرة

أكد كالدارا مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس عقب الخسارة وديا من فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف بأن أول مشاركة له مع المنتخب الإيطالي كانت مهمة ومثيرة.









وقال كالدارا في تصريحات لراي سبورت نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "لم أكن أتوقع أن أشارك لأول مباراة مع المنتخب الوطني.









كانت لحظة مهم بالنسبة لي، كانت مثيرة. لا نلعب بشكل جماعي حتى الآن، يجب أن نصبح مجموعة حقيقية. لقد تحسنت كثيرًا مع جاسبيريني في العامين الماضيين. فرنسا فريق جيد للغاية ونحن نتطلع إلى لعب المباريات الأوروبية".



