ماذا قالت الصحافة الكولومبية عن منتخب مصر

سلطت الصحافة الكولومبية الضوء على تعادل منتخبها مع منتخب مصر بدون أهداف فى المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2018.





وأكدت صحيفة "التيمبو" أن منتخب مصر عاني هجوميًا لغياب نجمه محمد صلاح للإصابة فيما لم ينجح محمود تريزيجيه في تعويض غيابه.









وأوضحت أن دفاع منتخب مصر قوي ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام مهارات خيمس رودريجيز.





وحذرت الصحيفة منتخب مصر من كثرة ارتكاب الأخطاء أمام منطقة الجزاء لأنها ستكون أهم أسلحة أوروجواي في مباراة الفريقين بمونديال روسيا.









وأشارت صحيفة "تيرا ديبورتس" إلى أن منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لكنه فشل فيها لغياب محمد صلاح.









ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.







