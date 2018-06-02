وزير الخارجية السوري: الوجود الإيراني في سـوريا شرعي

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن وجود إيران في سورية شرعي لأنه جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بعكس وجود الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا التي دخلت دون إذن من الحكومة السورية.

وشدد الوزير السوري على أنه لا وجود لإيران بالمعنى العسكري على الأرض في سوريا.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم السبت "ليس هناك وجود إيراني بالمعنى العسكري على الأرض، هذه روايات إسرائيلية تحاول الاستفادة من الهجمة الأميركية على إيران".