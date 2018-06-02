من هو بدر بن عبد الله بن فرحان أول وزير للثقافة في السعودية؟





نظرًا لتقلده مناصب ثقافية وعمله على إثراء المشهد الثقافي السعودي داخل المملكة وخارجها، يعول الوسط الثقافي السعودي ونخبه المعروفة عليه في تحويل المملكة لقبلة ثقافية عالمية، لذا أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فجر السبت، أمرًا ملكيًا بإنشاء أول وزارة مستقلة للثقافة في البلاد، وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ليكون أول وزير ثقافة في البلد الخليجي.









حياته

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، هو حفيد الملك عبد الله – رحمه الله – من بنته الأميرة عليا، ثاني أكبر أبنائه، حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وزامل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تخرج من كلية الأنظمة والعلوم السياسية، تخصص قانون، من الجامعة ذاتها.









مشواره المهني

وعن مشواره المهني، فإن الأمير بدر، يشغل منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقام بالعمل على وضع استراتيجية تطوير المحافظة وفق رؤية السعودية 2030.





وعمل الوزير عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وشارك في تطوير استراتيجيات الارتقاء بقطاع الثقافة في المملكة، وإثراء المشهد الثقافي السعودي داخل المملكة وخارجها.





وترأس الأمير مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق منذ إعادة هيكلتها والانتقال إلى النشاط الإعلامي والمعلوماتي الحديث، وقام ببناء الشراكات وتوقيع الاستحواذات مع عدد من المؤسسات الإقليمية والعالمية.





ويرأس الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود كذلك مجلس إدارة معهد مسك للفنون، وعمل مع فريق المعهد، تحت مظلة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، على تحقيق أهدافها لتمكين الدبلوماسية الثقافية الدولية والتبادل الفني.









إسهاماته الثقافية

قام الأمير بتعيين فريق عمل رئيسي للهيئة، وعمل على تطوير اتفاقيتيْ عمل مع حكومة فرنسا ومعهد العالم العربي في باريس، وإطلاق برنامج الابتعاث لتأهيل أبناء وبنات المحافظة، إضافة إلى تطوّير شراكة مع كلية التصاميم في جامعة هارفارد لتحفيز الابتكار والنشر العلمي المختص بتطوير المحافظة، فضلًا عن مشاركته في تطوير استراتيجيات الارتقاء بقطاع الثقافة في المملكة، وإثراء المشهد الثقافي السعودي داخل المملكة وخارجها.





كما قام بتطوير اتفاقيتيْ عمل مع حكومة فرنسا ومعهد العالم العربي في باريس، وعمل على إطلاق برنامج الابتعاث لتأهيل أبناء وبنات المحافظة، كما طوّر شراكة مع كلية التصاميم في جامعة "هارفارد" لتحفيز الابتكار والنشر العلمي المختص بتطوير المحافظة.









اهتمامه الرياضي

ويعرف الأمير بدر باهتمامه بالرياضة، وهو أحد أعضاء شرف نادي أهلي جدة، كما عين كأحد أعضاء شرف نادي القادسية عام 2016.











