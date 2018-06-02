السيرة الذاتية للشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

السيرة الذاتية للشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.





- تاريخ الميلاد: عام 1378هـ.

- حاصل على البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- عمل وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

- عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم .

-عضو في الجمعية الفقهية السعودية.



