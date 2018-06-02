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السيرة الذاتية للشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

السبت 02/يونيو/2018 - 12:25 م
السيرة الذاتية للشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
السيرة الذاتية للشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

- تاريخ الميلاد: عام 1378هـ.
- حاصل على البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- عمل وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم .
-عضو في الجمعية الفقهية السعودية.

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