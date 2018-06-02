رئيس أمناء دمنهور يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة



1- يجب التقليل من الزيارات الأسرية خلال فترة الامتحانات وبالأخص عزومات شهر رمضان فلا داعي لها هذا العام.



2- وجبة السحور مهمة جدا لأنها ستكون البديل لهم عن وجبة الإفطار الصباحية خلال رمضان علي أن تكون وجبة كاملة لأنها ستكون وسيله إمداد الطالب بالطاقة اللازمة لساعات الامتحان، ويجب أن تحتوي علي أطعمة بطيئة الهضم "خبز، بقول، عدس، فاكهة، بطيخ، خيار، خس".



3- يجب علي الطالب بعد وجبه الإفطار أن يتمشي لمدة نصف ساعة لأن هذا يعطيه "صحة نفسية، هضم طعام، ترفيه" وعدم حدوث خمول وكسل.



4- لزيادة التركيز لا تقل عدد ساعات النوم عن 6ساعات وألا تزيد عن 8 وأفضل أوقات النوم من 2 صباحا حتى 8 صباحا علي أن يكون نوم هادئ وعميق.



5- تجنب المذاكرة لفترات طويلة متواصلة بمعني كل ساعة تأخذ راحة 10 دقائق راحة استرخاء.



6- الإقلال من استخدام التواصل الاجتماعي ومشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية، ويفضل أن تكون في وقت الراحة.



7- لا تأخذ الهاتف المحمول بلجنة الامتحان.



8- علي الطلاب أن يحذروا الطاقة السلبية والتي تأتي من تصديق أي إشاعات خاصة بالامتحان أو من زملاء يدعون أنهم لا يذاكروا.



9- مراجعة جدول الامتحان أولا بأول ويفضل تصويره ووضعه أمام مكتب الطالب.



10- صباح الامتحان أو قبيل الامتحان قد تشعر بأنك نسيت كل ما ذاكرته لا فهذا عادي جدا ومجرد قراءتك للسؤال ستتذكر الإجابة.



11- تحضير الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان حتى لا تضطر إلي التشتت في اللجنة بالاستعارة من الآخرين ومن الممكن المراقب يرفض ويسبب لك ذلك ارتباك.



12- الجدول هذا العام ممتاز فقم بتدوين بعض العناوين المهمة في مذكرات واستخدام صور ورسوم لان هذا يساعد علي سرعة الاستيعاب وتخزين المعلومة واسترجاعها بسهولة.



13- ابدأ بقراءة تعليمات الامتحان وطبعا سبق أن تمرنت علي نظام البوكليت نظامه لن تنسي أي سؤال وينظم تفكيرك فكل سؤال له مساحة فراغ علي مقدار الإجابة.



14- ابدأ بالأسئلة السهلة واعرف أن الوقت طويل لا تخاف والمراقب كل نصف ساعة قد ينبهك لا تنزعج من التنبيه.



15- بعد الامتحان لا تراجع مع الزملاء أو معلم الدرس انس المادة التي انتهيت منها حتى لا تؤثر علي المواد التالية ولو أردت أن تراجع يكون بعد الانتهاء من الامتحانات نهائيا كلها.



16- كن مطمئنا متفائلا واضعا النجاح نصب عينيك وعلي قدر تعبك وسهرك لا تخف وضع أمامك الأية الكريمة "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا " صدق الله العظيم.

وجه المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء بندر دمنهور، عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، قبل انطلاق مارثون الامتحانات غدًا الأحد، حيث يبلغ عدد الطلاب بالبحيرة 31 ألفًا و85 طالبا وطالبة منهم 9907 أدبي و17857 علمي علوم و3321 علمي رياضة، يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة وهناك لجنة بسجن وادي النطرون للطلاب المحبوسين.وتمثلت النصائح في الآتي: