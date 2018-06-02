ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بغارة للتحالف في سوريا

السبت 02/يونيو/2018 - 12:24 م
مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بغارة للتحالف في سوريا
غارات جوية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أفادت وكالة سانا السورية بأن 8 مدنيين قتلوا في غارة شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية من منطقة الشدادي، أن طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته.

 

وكانت طائرات التحالف قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي، مما أسفر عن مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 1:20:06 PM