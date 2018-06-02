القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 13 يونيو، على أن تكون غرة شوال يوم الجمعة 15 يونيو، أول أيام عيد الفطر المبارك.





وكشفت الحسابات الفلكية أن يوم الخميس 29 من رمضان 1439 هجريا الموافق 14 يونيو "يوم الرؤية"، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 43 – 45 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 37 – 55 دقيقة .



