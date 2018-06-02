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"الإسكان": جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ175 قرية بالشرقية

السبت 02/يونيو/2018 - 12:28 م
الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ175 قرية بالشرقية
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أحمد الشيخ
 
استعرض مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الشرقية، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال مصطفى مدبولي: جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ175 قرية بما نسبته 34.2 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 511 قرية، بخلاف 79 قرية مخدومة بما نسبته 15.4 % من إجمالي قرى المحافظة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ9 قرى تباعاً بنهاية يونيو الجارى، وهي: (كفر الحمام – بحطيط – مشتول القاضى – ميت العز – بني عامر – العراقي – ام الزين – السعيدية – الحلمية).

وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ175 قرية سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة الشرقية 254 قرية بما نسبته حوالي 50 % من إجمالي القرى.


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