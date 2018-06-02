"الإسكان": بيع 79 محلاً تجارية و4 صيدليات و20 وحدة إدارية و5 قطع أراضٍ بـ5 مدن جديدة

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم فى مدينة حدائق أكتوبر، بيع 6 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و100 م2، و5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 33 و67 م2، بمنطقة الـ800 فدان بالإسكان الاجتماعى، وكذا بيع 10 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و66 م2، و5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات 33 م2، بالمنطقة السادسة بالمرحلة الأولى بمشروع ابنى بيتك، كما سيتم فى مدينة 6 أكتوبر، بيع 20 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 33 و68 م2، و10 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 33 و91 م2، بجنوب الأحياء (بيت العيلة بالمرحلة السادسة وأبوالوفا)، وذلك فى مزاد علنى.



وقال المهندس وحيد أحمد محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: سيتم بيع 16 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 21 و83 م2، بأسواق المجاورات (9 – 23 – 26 – 28 – 31 – 33 – 35)، وسوق الإسكان العائلى، وسوق الـ46 فداناً بالإسكان الاجتماعى محور الأراضى، وسوق الوحدة المركبة (9 - 10) بامتداد المدينة، وذلك فى مزاد علنى.



وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم بيع 12 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 18 و59 م2، بالسوق التجارية المدمجة بمنطقة 239 عمارة بالحى الخامس إسكان اجتماعى، والسوق التجارية بمنطقة الخدمات المجاورة (B) بالحى المتميز، بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.



وأوضح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه سيتم بيع 15 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 26 و101 م2، بالأسواق التجارية بالحيين الثانى والثالث بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.



وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية: سيتم بيع 5 قطع أراضٍ كاملة المرافق لإقامة مناطق خدمية وتجارية ومحطة خدمة وتموين سيارات على السور الخارجي لقرية مراقيا الشمالية، لخدمة القرية السياحية والطريق الساحلي بمساحات تتراوح بين ألف و4 آلاف م2، وذلك فى مزاد بالمظاريف المغلقة.



وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم طرح قطعة أرض بمساحة 10 آلاف م2 بمنطقة خدمات شرق المنطقة الصناعية الثالثة، لإقامة محطة خلط خرسانة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، وذلك بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف مالى + مظروف فنى).



