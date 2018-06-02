فقد حياته والسبب "أوبر" !



وتابعت أن الراكب توفي متأثرا بإصابته بعد وصوله إلى المستشفى، ولم تصدر أية تفاصيل أخرى حول ما أدى إلى إطلاق النار.



ولم يتم توجيه الاتهام الرسمي إلى سائق "أوبر" مايكل هانكوك بعد، وليس من الواضح ما إذا كان لديه محامي أم لا للدفاع عنه.



ذكرت شرطة دنفر في بيان، أنها قبضت على سائق أوبر، ويدعى مايكل هانكوك (29 عاما)، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى، في حادث إطلاق نار، وفقا وكالة أنباء "أسوشيتد برس".وأشارت السلطات إلى أن هانكوك أطلق النار على الراكب، قبل الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نشوب مشاجرة بينهما.