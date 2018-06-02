مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بغارة للتحالف في سوريا

أفادت وكالة سانا السورية بأن 8 مدنيين قتلوا في غارة شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية من منطقة الشدادي، أن طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته.

وكانت طائرات التحالف قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي، مما أسفر عن مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.