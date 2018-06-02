وكيل صحة الدقهلية يتفقد امتحان المدارس الثانوية الفنية للتمريض (صور)

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة صباح اليوم السبت بجولة تفقدية للجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض للأطمأنان على سير الامتحانات.



و اطمأن "مكى"على احدى الطالبات التى اجرى لها منذ ٤٠ يوم قبل الامتحانات جراحة قلب مفتوح،وتأكد من الحالة الصحية لها وحرص على تذليل اى صعوبات تواجه الطالبة وباقى الطالبات.



يذكر ان محافظة الدقهلية بها ٢١ مدرسة تمريض،وان عدد الطالبات والطلبة البنين الذين يؤدون الامتحانات هذا العام يبلغ ٥٢٥ طالب وطالبة وذلك من خلال ٢٦ لجنة امتحان على مستوى محافظة الدقهلية.



وشدد مكى على جميع المشرفين على اللجان بضرورة اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير التى تساعد على خلق جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب،وحث اللجنة الطبية الموجودة داخل اللجان بمتابعة الحالات المرضية،وفى نهاية الجولة وجة سالشكر القائمين على الإعداد والتنسيق والإشراف على الامتحانات، متمنيا ان يوفق جميع ابناءنا الطلاب.