السيسي: "أنا رئيس لكل المصريين من اتفق أو اختلف معي"



وأشار خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، إلى أن مصر للجميع، مضيفًا: "أنا رئيس لكل المصريين سواء من اتفق أو اختلف معي".





وأضاف أنه عازم على الاستمرار في مسيرة التنمية متجردًا من أي هوى، مؤكدًا أن مصر وطنًا يستحق أن نموت من أجله.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قبول الآخر، وخلق مساحات مشتركة سيكون الشاغل الأكبر له لتحقيق السلم الاجتماعي، منوهًا بأنه لن يستثني سوى من اختار العنف.