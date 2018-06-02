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السيسي: "أنا رئيس لكل المصريين من اتفق أو اختلف معي"

السبت 02/يونيو/2018 - 11:13 ص
السيسي: أنا رئيس لكل المصريين من اتفق أو اختلف معي
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قبول الآخر، وخلق مساحات مشتركة سيكون الشاغل الأكبر له لتحقيق السلم الاجتماعي، منوهًا بأنه لن يستثني سوى من اختار العنف.

وأشار خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، إلى أن مصر للجميع، مضيفًا: "أنا رئيس لكل المصريين سواء من اتفق أو اختلف معي".

وأضاف أنه عازم على الاستمرار في مسيرة التنمية متجردًا من أي هوى، مؤكدًا أن مصر وطنًا يستحق أن نموت من أجله.
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