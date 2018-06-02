حفل إفطار وتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلون، حفلًا للإفطار الجماعي لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة وتكريم الحاصلين علي احسن الرسائل العلمية.





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، وأ.د محمد النشار، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق، واللواء محسن عبد النبي، مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ونواب رئيس الجامعة، وبعض من رؤساء الجامعات السابقين ونوابهم ، وبعض من عمداء الكليات، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومديري العموم بالجامعة.





وأكد "نجم" أن الجامعة دائما تهتم بتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين بها حيث تمتلك الجامعة عدد كبير من الكوادر العلمية النادرة في العديد من التخصصات وذلك لتشجيعهم علي المزيد من العطاء لصالح الجامعة ورفع تصنيفها العالمي من خلال الابحاث المتميزة المنشورة في الداخل والخارج لذا تقوم الجامعة اليوم بتكريم عدد من علمائها الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجعية والتفوق وجوائز جامعة حلوان التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي وأحسن الرسائل العلمية "الدكتوراه والماجستير"، وتقديم شهادات التقدير ودروع الجامعة لسيادتهم وذلك تقديرا وعرفانا بمكانتهم العلمية المتميزة.