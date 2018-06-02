سهرات الأوبرا الرمضانية.. تنورة وإنشاد مع المولوية

تقام سهرة رمضانية بقيادة المنشد عامر التونى التاسعة و النصف مساء اليوم السبت، الموافق 17 رمضان على المسرح المكشوف، ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تقدم فرقة المولوية المصرية خلالها حالة فريدة من التصوف تجمع رقصة التنورة والانشاد الدينى والابتهالات فى مزيج فنى متميز.





والمولوية فن فلكلورى نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومى ودخلت إلى مصر مع الفتح العثمانى وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد المنشد عامر التونى عام 1994 بهدف القاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة .