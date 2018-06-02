السيسي: مصر واجهت التحدي الأكبر في الفترة الرئاسية الأولى









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر واجهت التحدي الأكبر في تاريخها خلال الفترة الرئاسية الأولى، مضيفًا: "تمكنا بفضل الله من العبور من الأزمة".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، إلى أننا واجهنا الإرهاب الغاشم، وتحملنا معا مخاطره، مضيفًا أنه تم إطلاق حزمة من التشريعات بهدف تعظيم موارد الدولة.



