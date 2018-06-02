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طيران التحالف الدولي يقصف المدنيين في ريف الحسكة السورية

السبت 02/يونيو/2018 - 11:06 ص
طيران التحالف الدولي يقصف المدنيين في ريف الحسكة السورية
طيران التحالف الدولي
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وكالات
 

قصف طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، من خارج مجلس الأمن، قرية ذيب هداج جنوبي شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، في سوريا.

 

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة، أن طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص من عائلة عواد اللطيف، عرف منهم محمد العودة وأخوه حبيب ووالدته، كما نقلت وكالة "سانا".

 

وكانت طائرات التحالف قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي، ما تسبب في استشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن، والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

 

وتقود الولايات المتحدة منذ آب 2014 تحالفا مع عدد من الدول الغربية بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في حين تؤكد الوقائع أن هذا التحالف يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها "داعش" لشن هجمات إرهابية على مواقع الجيش العربي السوري والمنشات الحكومية والتجمعات السكنية.

 

المزيد عن: قصف المدنيين طيران التحالف الدولي ريف الحسكة السورية
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