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أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 2-6-2018 في محافظة المنيا

السبت 02/يونيو/2018 - 11:06 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 2-6-2018 في محافظة المنيا
أرشيفية
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احمد الخميسى
 

رصدت "الفجر"، أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم السبت، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

وسجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنية للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنية والجلاش 18 جنية للكيلو،والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو
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