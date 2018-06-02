ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيسي: الجيش والشرطة يؤمنان إرادة الشعب

السبت 02/يونيو/2018 - 11:04 ص
السيسي: الجيش والشرطة يؤمنان إرادة الشعب
الرئيس السيسي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزهر الشريف منبر الوسطية، والكنيسة المصرية رمز السلام، مضيفًا أن الجيش والشرطة يؤمنان إرادة الشعب ويصونها.

وأشار خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، إلى أن المرأة المصرية ومعها الشباب والشيوخ يرسمون المستقبل لتحقيق حلمنا، ونبني الدولة الحديثة، ونستعيد مكانتنا في الخارج بعد تراجعها.
المزيد عن: حلف اليمين اليمين الدستورية السيسي الرئيس السيسي الرئيس الدولة الحديثة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 11:30:00 AM