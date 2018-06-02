السيسي: الجيش والشرطة يؤمنان إرادة الشعب



وأشار خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، إلى أن المرأة المصرية ومعها الشباب والشيوخ يرسمون المستقبل لتحقيق حلمنا، ونبني الدولة الحديثة، ونستعيد مكانتنا في الخارج بعد تراجعها.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزهر الشريف منبر الوسطية، والكنيسة المصرية رمز السلام، مضيفًا أن الجيش والشرطة يؤمنان إرادة الشعب ويصونها.