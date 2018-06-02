تفاصيل إصابة طلبان صدمتهم سيارة مجهولة وفرت هاربة بالدقهلية

شهد طريق نبروة درين فى محافظة الدقهلية حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة نارية يستقلها طالبان نتج عنها اصابة الطالبان باصابات بالغة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه،يفيد باستقبال من مستشفى نبروه المركزى محمد ع.ا. 14 سنة طالب، مصابًا بإشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكسر بالضلوع " ولا يمكن إستجوابه " وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وأشرف م. ا.13 سنة طالب، مصابًا بكدمات بالقدم اليسرى والظهر، ويقيمان قرية " درين " دائرة المركز "إدعاء حادث طريق".



على الفور انتقلت قوة امنية من مركز شرطة نبروة ويسؤال المصاب الثانى قرر أنه حال إستقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قيادة الأول على الطريق أمام محل إقامتهما إصطدمت بهما سيارة مجهولة، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأضاف بقيام الأهالى بنقل الدراجة النارية لمنزل ذويه وبسؤال عم المصاب الأول أيد ذات المضمون.



جارى موالاة الإستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك.



كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 71232018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.

