محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.12 % (صور)

اعتمد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم السبت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت81.12%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.



وبلغ عدد الطلبة المتقدمين 86009 طالب وطالبة وعدد الطلبة الناجحين 68506 طالب وطالبة، وقد حصلت كفر شكر على المركز الاول بنسبة 95.11% وجاءت بنها فى المركز الثانى بنسبة نجاح 92.05% وقام عشماوي بتقديم التهنئة للتلاميذ الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.



كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 71.65% حيث تقدم للامتحان 5753 طالب وطالبة.



وهنأ المحافظ الطلبة الأوائل فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الامم وترتقى الشعوب.



وأكد المحافظ أن الدولة تنفق المليارات على العملية التعليمية للنهوض بها والقضاء على التسرب من التعليم مشيرا الى اهتمامه بالتوسع فى بناء المدارس بكافحة انحاء المحافظة للقضاء على كثافة الفصول.