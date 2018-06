تعرف علي أفضل العطور الرجالية الليلية

العطر جزء مهم من جاذبية الرجل، لذلك يحرص الرجل علي اختيار عطوره بعناية فائقة لتزيده جاذبية، وفي السطور القادمة نقدم لك أفضل العطور الليلية.



1- بولغاري مان إكستريم - Bvlgari Man Extreme



عطر ذو رائحة خشبية خفيفة، مع لمسة من التوابل الشرقية، ما يعطيه صبغة رجولية مميزة، وهو مناسب جدًا لأوقات الليل.



2- ديور هاير إنرجي - Higher Energy by Christian Dior



عطر مثير للغاية من بيت ديور، وله رائحة مليئة بالنشاط، وهو ليس ثقيلًا للغاية، ما يجلعه جيدًا للاستخدام في العديد من المناسبات والأماكن.



3- جوب! - Joop!



من العطور الكلاسيكية التي ظهرت في الثمانينيات، ولكنه مازال يتمتع بانتشار جيد إلى اليوم. وهو نكهة شرقية، إضافة إلى روائح الحمضيات، ويناسب أوقات الليل جدًا.



4- لانوي دي لوم - La Nuit De L’homme by YSL



عطر فريد وجميل، ولا يلجأ إليه كثير من الرجال، ما يجعله مناسبًا جدًا لمن يريد أن يظهر بشخصية متفردة. رائحته رائعة، وتستمر لفترة طويلة. وكما يظهر من اسمه، العطر مناسب جدًا لأوقات الليل.



5- غوتشي جلتي - Gucci Guilty



جاء هذا العطر الرجالي ردًا على النسخة النسائية منه التي لاقت إعجابًا كبيرًا. ويحتوي على روائح زهور الليمون والبرتقال، ما يدخلك في تجربة حسية فريدة من نوعها.



6- جيفنشي بلاي إنتنس - Givenchy Play Intense



في الغالب أنت سمعت عن هذا العطر من قبل، أو حتى جربته بنفسك. فهو ممتاز وذو رائحة فريدة، ومناسب جدًا للحياة الليلية.



7- بيري إليس 360 الأحمر - Perry Ellis 360 Red



عطر ذو رائحة جميلة، ومناسب لأوقات الليل. والمميز فيه أن أسعاره قليلة مقارنة بباقي منافسيه، ومع ذلك فرائحته لا تقل عنهم تميزًا إطلاقًا. ويمكن القول إنه الأنسب للشباب الأصغر سنًا.



8- بولغاري مان إن بلاك - Bvlgari Man in Black



عطر متميز، يسيطر عليه في المقام الأول روائح التوابل، وخصوصًا القرفة. وهو الأنسب لفترات المساء.



9- بوس بوتلد نايت من هوجو بوس - Boss Bottled Night by Hugo Boss



واحد من العطور الرائعة من هوجو، ويحتوي على روائح خشب البتولا والخزامى، إضافة إلى الياسمين وخشب الصندل والمسك.



10- بنتلي إنفنيت إنتنس - Bentley Infinite Intense



عطر خشبي بالأساس، ما يعني أنه مناسب جدا لأوقات الليل، ومع ذلك فهو مطعم ببعض الروائح الحمضية، التي تلائم أوقات النهار أكثر. ولهذا يمدك هذا العطر بتجربة فريدة ومتميزة.