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أول طلب من "السيسي" بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية

السبت 02/يونيو/2018 - 10:59 ص
أول طلب من السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية
صورة من الحدث
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هدى عبدالرازق
 
 طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوقوف دقيقة تحية وإعزاز لكل تضحيات الأمة العربية، قبل بدء كلمته أمام مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت. 

وحدد الدستور المصري في المادة 144 التي نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

المزيد عن: مصر اليمين الدستورية الولاية الثانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمة العربية
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