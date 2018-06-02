نص كلمة رئيس البرلمان في جلسة حلف "السيسي" اليمين الدستورية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم السبت، الخاصة التي يؤدي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية، إن شعب مصر العظيم، أثبت جدارته وقدرته على التماسك وتجاوز الأزمات والمحن التي لا تزيده إلا قوة وتماسك فهو شعب تمتد حضارته لآلاف السنين، وتابع: "تحية لشعب مصر العظيم الذي عرف عنه بنضاله على مر التاريخ".



وأضاف أن ثورة 30 يونيو استرد فيها الشعب وحدته ضد من أراد اختطاف هويتهم وانضم إليهم رجال الشرطة وحماهم جيش الشعب، مؤكدًا أن بناء الدولة لا يكون إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد وبالتوحد بالسماحة والبعد عن التعصب وتجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أننا قادرون على بناء مصر بأحدث وسائل التكنولوجيا والمعلومات.



ووجه حديثه للرئيس السيسي: "ساهمت باستراتيجيتك في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بمعدلات غير مسبوقة وساهمت في زيادة معدلات ضح الاستثمارات الأجنية والعربية على أرض الوطن وتطوير المناطق العشوائية وقمت باستصلاح مليون ونص مليون فدان وقمت بزيادة الطاقة الكهربائية واكتشاف الغاز وساهمت في خفض معدل التضخم والبطالة بين صفوف الشعب وقمت بزيادة الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة وقمت بالإفراج على الشباب المحبوسين تنفيذًا لتوصيات مؤتمرات الشباب وقمت بمحاصرة ومجابة الإرهاب".



كما أكد رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهم في عودة ريادة مصر على الصعيد الدولى والإقليمي.





وحدد الدستور المصري في المادة 144 التي نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاز على منافسه، المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية 2018 والتي أجريت تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل الماضى فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.

