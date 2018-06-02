انتصار السيسى تحضر مراسم أداء اليمين الدستوري بمجلس النواب





حضرت السيدة انتصار السيسى، مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، داخل قاعة مجلس النواب.





ووصل موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر مجلس النواب لأداء "اليمين الدستورية" منذ قليل.





وحدد الدستور المصري في المادة 144 التي نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



