رئيس مجلس النواب لـ"السيسي": نقدر حجم مسئوليتك.. وملتزمون بتحملها معك

وأشار خلال كلمته في جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، اليوم السبت، إلى أن مجلس النواب يدرك حجم المسئولية التي يتحملها الرئيس، مضيفا: "ملتزمون بتحمل المسئولية معك".



قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الديمقراطية تستوجب احترام القانون والشرائع دون انحراف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس آمن بأن الحرية هي الالتزام بحرية الآخرين.