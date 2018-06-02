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رئيس مجلس النواب لـ"السيسي": نقدر حجم مسئوليتك.. وملتزمون بتحملها معك

السبت 02/يونيو/2018 - 10:55 ص
رئيس مجلس النواب لـالسيسي: نقدر حجم مسئوليتك.. وملتزمون بتحملها معك
علي عبد العال
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الديمقراطية تستوجب احترام القانون والشرائع دون انحراف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس آمن بأن الحرية هي الالتزام بحرية الآخرين.

وأشار خلال كلمته في جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، اليوم السبت، إلى أن مجلس النواب يدرك حجم المسئولية التي يتحملها الرئيس، مضيفا: "ملتزمون بتحمل المسئولية معك".
المزيد عن: مجلس النواب اليمين الدستورية السيسي الرئيس السيسي الرئيس البرلمان
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