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رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب.. والأخير: لم أقرأها بعد

السبت 02/يونيو/2018 - 09:31 ص
رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب.. والأخير: لم أقرأها بعد
ترامب وكيم جونج أون
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وكالات
 

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تلقيه رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نقلها له مساعده كيم يونغ تشول، أمس الجمعة، في واشنطن.

 

ونقلت صحيفة "The Hill" عن ترامب أنه وصف هذه الرسالة بالمهمة والجيدة، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه لم يقرأها بعد. وأشارت إلى أن الرسالة بحثها مسؤولون أمريكيون قبل تسليمها لترامب.

 

من جهتها أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن كيم يؤكد في رسالته اهتمامه بالقمة المحتملة بين البلدين.

 

ومن المتوقع أن تعقد قمة ترامب-كيم في 12 يونيو الجاري في سنغافورة. علما بأن ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يمكن أن يلتقي كيم بسبب التصريحات العدوانية لبيونغ يانغ. وفيما بعد قال ترامب إن واشنطن تسعى لإجراء أول قمة في تاريخ البلدين في 12 يونيو المقبل في سنغافورة وذلك لمناقشة موضوع تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.

 

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