أفغانستان: مقتل 22 مسلحاً خلال الـ24 ساعة الماضية

قتل 22 مسلحاً على الأقل في الساعات الـ24 الماضية، خلال عمليات برية، وجوية لقوات الأمن الأفغانية في مناطق مختلفة من البلاد، طبقاً لما ذكرته قناة، تولو.نيوز، التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع اليوم إن "ثمانية مسلحين، من بينهم قائدهم المحلي، نور جول، قتلوا في قصف جوي بمنطقة، بوشت رود، بإقليم فرح، وتم تدمير أسلحتهم".

وفي الوقت نفسه، أضافت الوزارة أن "قصفاً جوياً منفصلاً للجيش الوطني الأفغاني بمنطقة "غني خيل" بإقليم ننجارهار، أسفر عن مقتل خمسة مسلحين".

وتابعت الوزارة أنه "في قصف جوي آخر بمنطقة، باراكي باراك، بإقليم لوجار، قتل 5 مسلحون، من بينهم قائدهم المحلي، وهو حاكم ظل للمنطقة تابع لطالبان، وتم تدمير مركبة، خلال الغارة".

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن "أربعة مسلحين، قتلوا أيضاً في عملية للقوات الأفغانية في منطقة، خوجا غار، بإقليم تخار، وأصيب خمسة آخرون وتم اعتقال أربعة.

ولم تؤكد طالبان مقتل قائدهم.