المرور توجه مناشدة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، إن الحالة المرورية جيدة، والطرق تشهد سيولة مرورية، ولا يوجد أي معوقات على الطرق.





وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أنهم لم يتلقوا أي إخطارات بوقوع حوادث تؤثر على الحالة المرورية، بالإضافة إلى أن الحالة الجوية جيدة.





ولفت إلى أن هناك استعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة غدًا، مناشدًا أولياء الأمور عدم انتظار أولادهم خارج اللجان بشكل يعرقل حركة السير.



