محمد أبوالعلا يهاجم كوبر بسبب محمد صلاح

قال محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إنَّ منتخب مصر، سيُعاني كثيرًا في غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وأضاف محمد أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية، أنَّ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، لم ينجح في توفير بديل محمد صلاح حتى الآن.





وتابع محمد أبوالعلا: "يجب أن يلجأ كوبر لخطة بديلة لتعويض غياب محمد صلاح، بدلاً من الاعتماد على خطة واحدة".





وتعادل منتخب مصر، أمام كولومبيا سلبيًا، في المباراة الودية التي أقيمت، مساء أمس، في إيطاليا.



