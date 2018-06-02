ملخص الأوامر الملكية الصادرة اليوم





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم السبت، عدداً من الأوامر الملكية، جاءت كما يلي:





- إنشاء وزارة باسم "وزارة الثقافة"، على أن تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة، وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة، وتعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".

-إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد وتعيين أعضاء مجلس إدارتها.

- إنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، وتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجلس إدارتها.

- وافق خادم الحرمين الشريفين على اقتراح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إنشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية" ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

- تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

- وتعيين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

- وإعفاء الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

- وتعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

- وتعيين الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

- وتعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.

- وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- وتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

- وتعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

- وتعيين المهندس خالد بن صالح المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.

- وتعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

- وإعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة .

- وتعيين عبدالهادي بن أحمد المنصوري مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

- وتعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

- وإعفاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديراً لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة .

- وتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

- وتعيين أحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.



