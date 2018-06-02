رائحة مسافر كريهة تجبر طائرة على الهبوط في البرتغال

اضطرت طائرة تابعة لشركة "Transavia Airlines"، للمرة الثانية هذا العام، للهبوط بشكل اضطراري في منتصف الرحلة بسبب رائحة كريهة كانت تنبعث من أحد الركاب.

وأقلعت طائرة بوينغ 737 في رحلة من هولندا إلى جزيرة "كناريا الكبرى" في المحيط الأطلسي، لكن الطيار اضطر للهبوط اضطراريا في أحد مطارات البرتغال بعد أن اشتكى الركاب من رائحة كريهة جدا كانت تصدر عن أحد المسافرين.

وعلقت "Transavia Airlines" على الحادثة بأن "الطيار اضطر للهبوط بالطائرة في مطار آخر غير المقرر للرحلة بعد أن أصيب أحد المسافرين بحالة غثيان شديدة من الرائحة الكريهة المنبعثة من أحد الركاب".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها طائرة تابعة لهذه الشركة للهبوط بسبب الروائح الكريهة، ففي فبراير الفائت اضطرت إحدى طائراتها التي كانت متوجهة من دبي إلى أمستردام للهبوط في فينا بسبب رائحة كريهة كانت تصدر من شخص يطلق الريح طوال الرحلة.