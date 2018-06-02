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سيؤول: نتطلع لقمة "ترامب كيم" بحماس وصبر

السبت 02/يونيو/2018 - 09:12 ص
سيؤول: نتطلع لقمة ترامب كيم بحماس وصبر
ترامب وكيم
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وكالات
 

رحبت كوريا الجنوبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، في 12 يونيو.

 

وقال مكتب الرئيس مون جاي إن في كوريا الجنوبية، في بيان صدر اليوم السبت: "يبدو أن الطريق المؤدي إلى قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة اتسع وتعزز".

 

وقالت سيؤول إنها تتطلع إلى الاجتماع بين الزعيمين "بحماس وصبر".

 

وبعد أيام من الشد والجذب، قال ترامب في واشنطن يوم الجمعة إنه سيجتمع مع كيم لمناقشة نزع السلاح النووي.

 

وجاء تصريح ترامب في أعقاب محادثة جمعت بينه وبين المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في البيت الأبيض.

 

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي انسحابه فجأة من القمة، مشيراً إلى العداء من جانب بيونج يانج. ومع ذلك، وبعد ساعات قليلة، قال ترامب إنه لا يزال يفكر في الاجتماع مع كيم.

المزيد عن: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية قمة ترامب كيم حماس وصبر
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