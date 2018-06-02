"البيئة" تدعو المهتمين للاطلاع على مسودة نظام الزراعة





دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين بمجال الزراعة للاطلاع وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع مسودة نظام الزراعة، الذي يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الأنشطة والحقوق المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير أو حظر أو تقييد، وغيرها من الأنشطة والحقوق ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.





وأفادت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على (مسودة) نظام الزراعة بدخول الموقع عبر الرابط التالي: goo.gl/NEcyye، ولإبداء الرأي أو الملاحظات يمكن التواصل عبر البريد التالي: rau – [email protected]



