عاهل السعودية يصدر 23 أمرًا ملكيًا





أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 23 أمرا ملكيا، أبرزها إعفاء وزير العمل من منصبه وإنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام، واستحداث هيئات حكومية جديدة.





وقضت الأوامر الملكية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فجر اليوم السبت، بتعيين أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا للعمل، وبدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.





كما أصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، ويكون رئيسه ولي العهد محمد بن سلمان.





وتضمنت الأوامر الموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية"، ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.



