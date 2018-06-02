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وزارة الصحة الفلسطينية تروي حيثيات مقتل المسعفة رزان النجار

السبت 02/يونيو/2018 - 09:06 ص
وزارة الصحة الفلسطينية تروي حيثيات مقتل المسعفة رزان النجار
المسعفة الفلسطينية رزان النجار
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وكالات
 

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه تعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على المسعفة رزان النجار، وتحدثت فيه عن تفاصيل مقتلها.

 

وقالت الوزارة في البيان إن رزان النجار (21 عاما) شاركت في إسعاف المصابين، وعملت مع الطواقم الطبية منذ انطلاق فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس الماضي، و"كانت شاهدة على جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفية والمدنيين العزل".

 

وقالت الوزارة في بيانها إن فريق المسعفين، الذين يلبسون المعاطف الطبية البيضاء تقدموا لإجلاء المصابين، رافعين أيديهم، تأكيدا على عدم تشكيلهم لأي خطر على القوات الإسرائيلية، التي قامت بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على صدر المسعفة التي أصيبت في صدرها.

 

وأكدت أن الطواقم الطبية ستستمر في عملها "مهما كلف الثمن من أجل إنقاذ حياة أبناء شعبنا الفلسطيني".

 

كما قررت الوزارة إطلاق اسم رزان النجار على النقطة الطبية شرق خان يونس تكريما لها، داعية المؤسسات الدولية "إلى العمل الجاد لتوفير الحماية للطواقم الطبية".

 

ولا يعد مقتل رزان النجار أول حادثة يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المسعفين، حيث سبق وأن استهدف كوادر طبية بالرصاص مخلفا قتلى وجرحى.

 

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