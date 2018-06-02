كندا تشتكي من رسوم حليفتها أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية

كشفت وزيرة خارجية كندا، خريستيا فريلاند، أن بلادها اشتكت لمنظمة التجارة العالمية على فرض أمريكا رسوما على واردات الصلب والألمنيوم الكندية (25% و10%)، وفقا لبيان الخارجية اليوم.

وقالت الوزيرة الكندية: "إن هذه القيود التجارية الأحادية من جانب الولايات المتحدة تنتهك أيضا القواعد التجارية، التي وضعتها نافتا ومنظمة التجارة العالمية، ولذا فإن كندا تطلق عملية تسوية النزاع وفقا لاتفاق نافتا (الفصل 20) وآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية".

ووفقا للخارجية الكندية، تعتزم أوتاوا أيضا بالتعاون مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لديهم نفس الموقف، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، "من أجل تحدي هذه التدابير الأمريكية غير المشروعة وغير المنتجة أمام منظمة التجارة العالمية".

وأصبح معروفًا منذ يوم الخميس الماضي أن واشنطن قد فرضت رسومًا على الفولاذ والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% و10% من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.

وأثار قرار الولايات المتحدة ردود فعل غاضبة وممتعضة في عدد من الدول. فأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق اعتبارا من الأول من يونيو إجراءات قانونية داخل منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على الواردات منه. وكانت كندا والمكسيك قد أعلنتا في وقت سابق عن ردهما بفرض رسوم جوابية على عدد من السلع الأمريكية المستوردة.