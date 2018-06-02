ترامب يدعو لإقالة مقدمة برامج كوميدية بعد تعليق بذيء عن إيفانكا

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إقالة مقدمة البرامج الكوميدية، سامانثا بي، بعد أن أدلت بتعليق بذيء عن ابنته، مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب في برنامجها.

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من إلغاء شبكة "إيه.بي.سي" التابعة لشركة والت ديزني المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير روزان، بعد أن كتبت نجمة المسلسل روزان بار تغريدة عنصرية شبهت فيها مستشارة كبيرة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالقرد.

واستخدمت سامنثا بي، في وصفها إيفانكا ترامب لفظا بذيئا يستخدم للإشارة إلى العضو الأنثوي، وذلك أثناء نقاش لسياسات ترامب المثيرة للجدل المتعلقة بالهجرة خلال برنامجها "فول فرونتال".

واعتذرت سامانثا، يوم الخميس، كما قدمت شبكة "تي.بي.إس" التلفزيونية، التي تبث البرنامج اعتذارا أيضا.

وكتب ترامب، الذي كان نجما لتلفزيون الواقع، على تويتر صباح يوم الجمعة "لماذا لا يقيلون سامانثا بي غير الموهوبة بسبب اللغة القبيحة التي استخدمتها في برنامجها قليل الشعبية؟ إنها ازدواجية كاملة في المعايير ولكن لا بأس، إننا نفوز وسنستمر في ذلك لوقت طويل".