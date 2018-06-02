توافد وزراء وبرلمانيين على "النواب" لحضور حلف اليمين الدستورية للسيسي

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لولاية ثانية، أمام مجلس النواب، وذلك لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ العام 2005.





وبدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من البرلمانيين؛ لحضور مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لليمين الدستورية للولاية الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة.





ووصل عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب والشباب والمحافظين وأعضاء المجالس المتخصصة والإعلاميين وكبار الشخصيات العامة.



