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خادم الحرمين يوافق على إنشاء إدارة "مشروع جدة التاريخية"

السبت 02/يونيو/2018 - 08:46 ص
خادم الحرمين يوافق على إنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية
خادم الحرمين
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الفجر السعودي
 

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على اقتراح سمو ولي العهد  بإنشاء إدارة باسم "إدارة_مشروع_جدة_التاريخية  ترتبط بوزارة الثقافة ، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

 

ووافق الملك سلمان على الاقتراح بناء ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن ( جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة..

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