أيمن يونس: كوبر فشل في إيجاد بديل لـ"محمد صلاح"









شن أيمن يونس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هجومًا شديدا على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد أداء الفراعنة أمام كولومبيا.





تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكولومبي، بدون أهداف، في المباراة التي استضافها ملعب أتليتي أزوري بإيطاليا، ضمن استعدادات الفريقين، لخوض نهائيات كأس العالم.





وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية، إنَّ أداء كوبر مع المنتخب سيء للغاية، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن في المدرب، وليس في اللاعبين.





وأوضح أيمن يونس، أن عدم وجود بديل لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تقصير من المدرب الأرجنتيني.





وأكمل أيمن يونس: "لابد أن يقوم المدرب بتغيير خطته لتعويض غياب صلاح، ومن أجل تطوير الأداء".



