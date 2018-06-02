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مونديال روسيا يأزم تعاقد ريال مدريد مع يواكيم لوف

السبت 02/يونيو/2018 - 08:31 ص
مونديال روسيا يأزم تعاقد ريال مدريد مع يواكيم لوف
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وكالات
 


كشفت تقارير صحفية إسبانية، سر تراجع نادي ريال مدريد، عن التعاقد مع يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لقيادة الفريق الملكي، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت إذاعة "اوندا سيرو" الإسبانية، إلى أنَّ قدوم يواكيم لوف للملكي، سيكون في 17 يوليو المقبل، بعد نهاية كأس العالم، وهو ما يعتبر وقتًا طويلاً للغاية، لذلك تراجع النادي عن التعاقد معه.

كان لوف، صرح بالأمس، بأنه غير مهتم بقيادة ريال مدريد، خلفًا لزيدان، مشددًا على أنه مرتبط بعقد مع الاتحاد الألماني حتى 2020.

يذكر أنَّ مارويسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، هو المرشح الأول لقيادة ريال مدريد، فنيًا، في الموسم المقبل.

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