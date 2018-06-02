ديوكوفيتش يواسي باوتيستا

لا يمكن لأحد، أن يجد كلمات مناسبة لمواساة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، بعد خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش، بالدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد مباراة استمرت 4 ساعات، اليوم الجمعة.





وخيم الصمت على المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة، لكن كانت هذه لحظة احترام وإعجاب لباوتيستا، الذي قاتل بشجاعة، حتى بعد الأخبار المأساوية لعائلته قبل البطولة.





وتوفيت إيستر، والدة أجوت، يوم 21 مايو/آيار، قبل 7 أيام من مباراته بالدور الأول أمام دينيس إستومين، والتي فاز بها، بعد مباراة استمرت 3 ساعات ونصف، ثم تغلب على سانتياجو جيرالدو بالدور الثاني، ليصعد لمواجهة ديوكوفيتش.





وقال أجوت، المصنف الـ13 على العالم "بصراحة، تواجدي هنا يساعدني على عدم التفكير في كل شيء حدث خلال الأيام القليلة الماضية. أفضل اللعب هنا في رولان جاروس، بدلًا من البقاء عابسًا في المنزل".





وأضاف "أنا معتاد على فعل هذا يوميا. حياتي هي رياضة التنس. معتاد على التواجد داخل الملعب ونسيان حياتي الحقيقية وأحاول تأدية عملي. هذا ما أفعله منذ عدة سنوات".





ويعرف ديوكوفيتش، باوتيستا أجوت، منذ وقت طويل، وقدم له تعازيه، بعدما فاز بالمباراة التي جمعتهما.





وقال ديوكوفيتش "لدينا احترام وتقدير لبعضنا البعض".





وأضاف "لقد مر بأوقات عصيبة مع عائلته. وهذا كما تعلمون، أمر مؤسف حقًا، وبالنسبة له أن يأتي لهذه البطولة، وأن يكون قادرا على اللعب بهذا المستوى، فهذا جهد كبير".



