زفيريف يرد على الانتقادات الموجهة له بسبب جومهور

دافع لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم عن الانتقادات التي تعرض لها بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من مغاردة بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) على يد البوسني دامير جومهور، مؤكدا أن الأهم "هو الفوز، ولا يهم إن كان بعد ثلاث مجموعات أو خمس".





وكاد زفيريف أن يودع رولان جاروس حيث كان متأخرا بمجموعتين لواحدة أمام جومهور، قبل أن يقف التوفيق إلى جانبه ليقلب الطاولة ويفوز عليه 3-2 بواقع 6-2 و3-6 و4-6 و7-6 (7-3) و7-5 في لقاء استغرق 3 ساعات و54 دقيقة ليبلغ الدور ثمن النهائي.





وقال اللاعب الألماني: "أحاول تحقيق الفوز وهذا ما يهم، ولا يهم كيف كان (الفوز) شاقا أو كم من الوقت أمضيت في الملعب، كما لا يهم إن فعلت ذلك بنتيجة 9-7 في المجموعة الخامسة أو بنتيجة 6-1 و6-1 و6-2، أنا في الدور التالي وذلك هو ما يهم".





وسيواجه زفيريف، الذي يعد من بين الأسماء المرشحة لاقتناص اللقب من الإسباني رافائيل نادال، المسيطر على البطولة بتتويجه بها عشر مرات من قبل وحامل اللقب، في الدور القادم الفائز من مواجهة الفرنسي لوكا بويل والروسي كارين خاشانوف.



