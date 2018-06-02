ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر السويد والدنمارك|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

السبت 02/يونيو/2018 - 07:31 ص
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر السويد والدنمارك|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live
طباعة
الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة السويد والدنمارك مباشر اليوم 2-6-2018 في مباراة ودية.

يلا شوت مشاهدة مباراة السويد والدنمارك مباشر اليوم 2-6-2018 في مباراة ودية.

كورة لايف بث مباشر مباراة السويد والدنمارك اليوم السبت في مباراة ودية.

شاهد البث المباشر مباراة السويد والدنمارك من هنا ..

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة السويد والدنمارك كورة لايف شاهد مباراة السويد والدنمارك السويد والدنمارك السويد الدنمارك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 7:50:01 AM