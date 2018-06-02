يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر السويد والدنمارك|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 28% ماوريسيو ساري 5% ماوريسيو بوتشيتينو 18% يواخيم لوف 9% ماسيميليانو أليجري 6% جوتي 8% آرسين فينجر 26%