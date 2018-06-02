لماذا عين الملك سلمان أحمد الراجحي وزيرا جديدا للعمل؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية اليوم، منها تعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، بدلا من الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

وشغل عضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية، كما رأس مجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة، وشركة إنجاز للعقارات، وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة، وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات، والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة، وشركة تكافل الراجحي، وشركة الفارابي للبتروكيماويات، والشركة السعودية لمواد السجاد، وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة المحدودة "أكوابور"، وشركة وادي الرياض للتقنية.

وشغل عضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية، كما رأس مجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة، وشركة إنجاز للعقارات، وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة، وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات، والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة، وشركة تكافل الراجحي، وشركة الفارابي للبتروكيماويات، والشركة السعودية لمواد السجاد، وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة المحدودة "أكوابور"، وشركة وادي الرياض للتقنية.

والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي حاصل على بكالوريوس هندسة نظم هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، وكان يترأس قبل تعيينه وزيرًا للعمل، مجلس الغرف السعودية، إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية، حرص الدولة على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي، حيث يمثل الراجحي جيلًا من الشباب الذين يملكون تجارباً ثرية ومتميزة.





وجاء تعيين المهندس الراجحي مؤشرا لاهتمام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ونقل خبراته وتجاربه الى العمل الحكومي تحقيقاً لرؤية 2030، حيث يملك الراجحي رؤية متكاملة نحو تحقيق التوطين في وظائف القطاع الخاص، وهو ما يتوائم مع توجه الحكومة الهادف الى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة لهم.



