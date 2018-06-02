لماذا عين الملك سلمان أحمد الراجحي وزيرا جديدا للعمل؟
السبت 02/يونيو/2018 - 07:30 ص
الفجر
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية اليوم، منها تعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، بدلا من الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي حاصل على بكالوريوس هندسة نظم هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، وكان يترأس قبل تعيينه وزيرًا للعمل، مجلس الغرف السعودية، إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وشغل عضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية، كما رأس مجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة، وشركة إنجاز للعقارات، وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة، وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات، والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة، وشركة تكافل الراجحي، وشركة الفارابي للبتروكيماويات، والشركة السعودية لمواد السجاد، وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة المحدودة "أكوابور"، وشركة وادي الرياض للتقنية.
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية، حرص الدولة على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي، حيث يمثل الراجحي جيلًا من الشباب الذين يملكون تجارباً ثرية ومتميزة.
وجاء تعيين المهندس الراجحي مؤشرا لاهتمام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ونقل خبراته وتجاربه الى العمل الحكومي تحقيقاً لرؤية 2030، حيث يملك الراجحي رؤية متكاملة نحو تحقيق التوطين في وظائف القطاع الخاص، وهو ما يتوائم مع توجه الحكومة الهادف الى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
ويملك أحمد الراجحي، تجربة متنوعة وعريقة سواء في إدارة الاعمال التجارية أو في قطاعات الطاقة والمياه والمصارف والعمل غير الربحي، بالإضافة الى ترأسه مجلس الغرف التجارية الصناعية، وهو ما يؤهله إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام، كما يتميز باستيعابه للمشاكل التي يعاني منها سوق العمل بصورة عامة، وهو ما سيساهم في سرعة حل هذه المشاكل، من حيث رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.