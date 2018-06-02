في عيد ميلاد أحمد فؤاد سليم .. ٨ معلومات عن معلق فيلم "حكاية وطن"

يحتفل الفنان أحمد فؤاد سليم، اليوم السبت، بعيد ميلاده الحادي والستين.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفونها عنه:-





١-ولد في الثاني من يونيو ١٩٥٧، في محافظة الشرقية.





٢- تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية 1978.





٣- تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهرها مسلسل "السبع وصايا" وفيلم "واحد من الناس".





٤- تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب أربعة أبناء، وكشف في إحدى لقاءاته التلفزيونية عن أمنيته التي لم تحقق وهي إنجاب فتاة.





٥- أصيب ابنه بمرض السكري، ونتيجة لإهمال طبي بعد عملية جراحية أصيب بالعمى.





٦- نشب بينه وبين الفنان الشاب محمد رمضان خلاف لعدم انتظام الأخير في عرض مسرحية "شارع الهرم"، وذلك نتيجة أداءه الخدمة العسكرية.





٧- علق على فيلم "حكاية وطن" والذي استعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال دورته الرئاسية الأولى.





٨- يشارك في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع الفنانة الشابة زينة.







