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في عيد ميلاد أحمد فؤاد سليم .. ٨ معلومات عن معلق فيلم "حكاية وطن"

السبت 02/يونيو/2018 - 07:29 ص
في عيد ميلاد أحمد فؤاد سليم .. ٨ معلومات عن معلق فيلم حكاية وطن
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان أحمد فؤاد سليم، اليوم السبت، بعيد ميلاده الحادي والستين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفونها عنه:-

١-ولد في الثاني من يونيو ١٩٥٧، في محافظة الشرقية.

٢- تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية 1978.

٣- تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهرها مسلسل "السبع وصايا" وفيلم "واحد من الناس".

٤- تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب أربعة أبناء، وكشف في إحدى لقاءاته التلفزيونية عن أمنيته التي لم تحقق وهي إنجاب فتاة.

٥- أصيب ابنه بمرض السكري، ونتيجة لإهمال طبي بعد عملية جراحية أصيب بالعمى.

٦- نشب بينه وبين الفنان الشاب محمد رمضان خلاف لعدم انتظام الأخير في عرض مسرحية "شارع الهرم"، وذلك نتيجة أداءه الخدمة العسكرية.

٧- علق على فيلم "حكاية وطن" والذي استعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال دورته الرئاسية الأولى.

٨- يشارك في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع الفنانة الشابة زينة.


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