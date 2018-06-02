صالح آل الشيخ.. قصة وزير الدولة السعودي الجديد الذي فضح الإخوان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية اليوم، منها تعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلسي الوزراء والشؤون السياسية والأمنية.





اسمه بالكامل صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي تنتسب إليه أسرة آل الشيخ.





ولد في مدينة الرياض سنة 1378هـ، 1959م، ووالده الشيخ عبد العزيز أحد العلماء المعروفين، وجده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم من أبرز علماء العصر ومفتي السعودية في زمانه.





وأكمل الشيخ صالح مراحل تعليمه في الرياض، والتحق أولا بجامعة الملك سعود في كلية الهندسة، ثم انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية أصول الدين وتخرج منها.





ومنح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، وباكستان، والهند.





وعمل بالسلك الأكاديمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين، حتى سنة 1416هـ، وقد ناقش العديد من الرسائل العلمية، وأشرف على بعضها، وأضاف إلى ذلك تدريسه المستمر في المساجد لأنواع العلوم الشرعية، وقد تميزت دروسه بالمنهجية، وقوة المادة العلمية، مع حرصه على مراعاة الجوانب التربوية.





وله العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة، والتربوية، والمنهجية، واللقاءات التي يناقش فيها المسائل الشرعية والدعوية، وشارك في مؤتمرات وندوات متعددة الموضوعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.





في عام 1416هـ. صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، و في عام 1420هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.





كشف الإخوان في فيديو متداول بالقول: "من مظاهرهم أنهم يرومون الوصول إلى السُلطة، وذلك بأنهم يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل, وتارةً تكون تلك الرؤوس ثقافية، وتارةً تكون تلك الرؤوس تنظيمية، يعني أنهم يَبذلون أنفسهم، ويُعينون بعضهم، حتى يصل بطريقة أو بأخرى إلى السُلطة، وقد يكون مغفولاً عن ذلك، يعني إلى سُلطة جزئية، حتى ينفُذُون من خلالها إلى التأثير، وهذا يتبع أن يكون هناك تحزب، يعني يقرِّبون مِنهم من في الجماعة, ويُبعِدون من لم يكن في الجماعة".